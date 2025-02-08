Мерц говорит, что сотрудничество с ультраправыми было бы "предательством страны"

Фаворит на пост следующего канцлера Германии Фридрих Мерц в очередной раз заявил, что его оппозиционный блок ХДС/ХСС ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии.

[Как сообщает "Европейская правда", об этом Мерц сказал на партийной конференции ХСС в Нюрнберге, его цитирует n-tv.

По его словам, ХДС/ХСС стоит в традициях великих европейских решений последних десятилетий, а "АдГ" "ставит все это под сомнение".

Только по этой причине ХДС/ХСС не будут "сотрудничать или даже участвовать в правительстве" с ультраправыми, подчеркнул Мерц.

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"Мы бы предали нашу страну, я бы предал душу ХДС, если бы даже протянул свой мизинец, чтобы проводить такую политику. Тот, кто действительно хочет перемен в Германии, не должен голосовать за "АдН", – подчеркнул он.

Напомним, Мерц представил инициативу по противодействию миграции, которая не имеет юридически обязывающего действия. В Бундестаге ее удалось принять незначительным большинством в 348 голосов против 345 при поддержке ультраправой "Альтернативы для Германии".

Впоследствии Мерц, который инициировал голосование, заявил, что сожалеет, что его инициативу против миграции приняли при поддержке ультраправых, но отметил, что такая ситуация не возникла бы, если бы свои голоса отдали "Зеленые" и социал-демократы.

Все основные немецкие партии ранее заявляли, что не будут сотрудничать с "Альтернативой для Германии", а многие немцы обеспокоены ростом популярности этой партии в последние годы.

Отметим, что свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.