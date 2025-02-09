В авто з президентом Сербії Вучичем під час руху відвалилось колесо

У суботу в автомобіля президента Сербії Александара Вучича під час руху відвалилось колесо.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

Інцидент стався 8 лютого під час поїздки Вучича до села під кордоном з Румунією та Угорщиною у Воєводині.

Спершу у публічному виступі після інциденту Вучич сказав, що йшлося про спущене колесо, проте згодом в адміністрації підтвердили ЗМІ, що інцидент був серйознішим.

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На відео, що потрапило у соцмережі, видно, що в автомобіля відвалилося колесо.

Forenzički, šta je sve neobično u događaju sa snimka koji prikazuje vozilo predsednika države na kom puca pneumatik, a potom se u medijima koje kontroliše vlast, prikazuje kao "sabotaža"?



1️⃣ Vozilo sa predsednikom najpre prelazi iz svoje saobraćajne trake na sredinu magistrale,… pic.twitter.com/J6S3jBnr0j – Advokat Čedomir STOJKOVIĆ (@FIGHT_4_RIGHT_S) February 8, 2025

Після того Вучича пересадили в інший автомобіль і кортеж продовжив рух.

Інцидент є доволі рідкісною подією, оскільки це броньований спецавтомобіль, спеціально призначений для перевезення топпосадовців.

Після інциденту від деяких членів уряду пролунали припущення, що неприємність з президентським авто не була випадковістю.

Міністр Джордже Мілевич заявив, що "не хоче завчасно характеризувати подію як спробу погрожувати президенту, але обставини в країні, дії певних суб’єктів, спрямовані на дестабілізацію та наше минуле, в якому бували трагічні події, зобов’язують до ретельного й повного розслідування таких інцидентів, щоб становити, чи не було за ними злого наміру".

Міністр культури Нікола Селакович також припустив, що інцидент міг бути замахом.

"Є виправдані причини підозрювати, що йдеться про спробу замаху – у продовження постійної кампанії, спрямованої на дестабілізацію країни", – заявив він.



Нагадаємо, у Сербії тривають масові протести з вимогою покарати винних у смертельному обвалі фрагмента даху на залізничному вокзалі.

Більше на цю тему – у статті Вучича примушують до поступок: чи здатні масові протести змінити владу в Сербії