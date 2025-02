Президент Естонії вважає, що ЄС має розглянути повне торгове ембарго щодо РФ

Президент Естонії Алар Каріс висловився за запровадження повного торгового ембарго стосовно Росії з боку Європейського Союзу.

Про це він написав в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Каріс у неділю разом з президентами Єврокомісії, Латвії та Польщі відвідав Вільнюс з нагоди синхронізації енергосистем країн Балтії з континентальною Європою.

"Європейський Союз повинен ще більше посилити свою незалежність і припинити імпорт російських енергоносіїв до ЄС. Ми навіть повинні серйозно розглянути можливість повного торгового ембарго проти Росії", – написав президент Естонії.

European Union should boost independence even further & end all Russian energy imports to the EU. We should even seriously consider a full trade embargo on Russia. pic.twitter.com/CUBQHYHuGo