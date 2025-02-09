Президент Естонії вважає, що ЄС має розглянути повне торгове ембарго щодо РФ

Президент Естонії Алар Каріс висловився за запровадження повного торгового ембарго стосовно Росії з боку Європейського Союзу.

Про це він написав в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Каріс у неділю разом з президентами Єврокомісії, Латвії та Польщі відвідав Вільнюс з нагоди синхронізації енергосистем країн Балтії з континентальною Європою.

"Європейський Союз повинен ще більше посилити свою незалежність і припинити імпорт російських енергоносіїв до ЄС. Ми навіть повинні серйозно розглянути можливість повного торгового ембарго проти Росії", – написав президент Естонії.

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European Union should boost independence even further & end all Russian energy imports to the EU. We should even seriously consider a full trade embargo on Russia. pic.twitter.com/CUBQHYHuGo – Alar Karis (@AlarKaris) February 9, 2025

Дан Йоргенсен, член Європейської комісії, відповідальний за енергетику та житлове господарство, заявив, що війна в Україні показала, що європейські країни повинні бути повністю незалежними від Росії в енергетичному секторі.

У суботу Литва, Латвія та Естонія успішно від'єдналися від російської енергосистеми (ОЕС/UPS), яка працювала з радянських часів, і почали працювати в ізольованому режимі, а в неділю, о 14:05, вони підключилися до західноєвропейських електромереж.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав це "знаменним днем", а його попередниця на цій посаді, нині головний дипломат ЄС Кая Каллас назвала цю подію "перемогою свободи та європейської єдності".

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас висловив переконання, що від’єднання трьох країн Балтії від енергосистеми РФ зміцнює енергетичну безпеку балтійських держав.