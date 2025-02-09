Президент Эстонии считает, что ЕС должен рассмотреть полное торговое эмбарго в отношении РФ

Президент Эстонии Алар Карис высказался за введение полного торгового эмбарго в отношении России со стороны Европейского Союза.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Карис в воскресенье вместе с президентами Еврокомиссии, Латвии и Польши посетил Вильнюс по случаю синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.

"Европейский Союз должен еще больше усилить свою независимость и прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС. Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против России", – написал президент Эстонии.

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European Union should boost independence even further & end all Russian energy imports to the EU. We should even seriously consider a full trade embargo on Russia. pic.twitter.com/CUBQHYHuGo – Alar Karis (@AlarKaris) February 9, 2025

Дан Йоргенсен, член Европейской комиссии, ответственный за энергетику и жилищное хозяйство, заявил, что война в Украине показала, что европейские страны должны быть полностью независимыми от России в энергетическом секторе.

В субботу Литва, Латвия и Эстония успешно отсоединились от российской энергосистемы (ОЭС/UPS), которая работала с советских времен, и начали работать в изолированном режиме, а в воскресенье, в 14:05, они подключились к западноевропейским электросетям.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал это "знаменательным днем „, а его предшественница на этом посту, ныне главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала это событие "победой свободы и европейского единства".

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выразил убеждение, что отсоединение трех стран Балтии от энергосистемы РФ укрепляет энергетическую безопасность балтийских государств.