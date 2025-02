Президент Эстонии считает, что ЕС должен рассмотреть полное торговое эмбарго в отношении РФ

Президент Эстонии Алар Карис высказался за введение полного торгового эмбарго в отношении России со стороны Европейского Союза.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Карис в воскресенье вместе с президентами Еврокомиссии, Латвии и Польши посетил Вильнюс по случаю синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.

"Европейский Союз должен еще больше усилить свою независимость и прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС. Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против России", – написал президент Эстонии.

Реклама:

European Union should boost independence even further & end all Russian energy imports to the EU. We should even seriously consider a full trade embargo on Russia. pic.twitter.com/CUBQHYHuGo