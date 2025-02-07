Каллас назвала перемогою європейської єдності від'єднання Балтії від енергосистеми РФ

Очільниця європейської дипломатії, експрем'єрка Естонії назвала перемогою свободи і європейської єдності від'єднання країн Балтії в спільної з Росією енергосистеми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала в X (Twitter).

Каллас наголосила, що після від’єднання Росія більше не зможе використовувати енергетику як інструмент шантажу щодо країн Балтії.

"Литва, Латвія та Естонія завтра назавжди від'єднаються від російської енергосистеми. Росія більше не може використовувати енергетику як інструмент шантажу.

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Це перемога свободи та європейської єдності", – написала вона.

Lithuania, Latvia, and Estonia will permanently disconnect from Russia’s power grid tomorrow.



Russia can no longer use energy as a tool of blackmail.



This is a victory for freedom and European unity. – Kaja Kallas (@kajakallas) February 7, 2025

Нагадаємо, ще у липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю досьогодні працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

Як повідомлялося, у Литві готові до можливого саботажу під час відключення від енергосистеми РФ. Також до провокацій, інспірованих Кремлем, готові в Естонії та у Латвії.