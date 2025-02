Каллас назвала перемогою європейської єдності від'єднання Балтії від енергосистеми РФ

Очільниця європейської дипломатії, експрем'єрка Естонії назвала перемогою свободи і європейської єдності від'єднання країн Балтії в спільної з Росією енергосистеми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала в X (Twitter).

Каллас наголосила, що після від’єднання Росія більше не зможе використовувати енергетику як інструмент шантажу щодо країн Балтії.

"Литва, Латвія та Естонія завтра назавжди від'єднаються від російської енергосистеми. Росія більше не може використовувати енергетику як інструмент шантажу.

Це перемога свободи та європейської єдності", – написала вона.

Lithuania, Latvia, and Estonia will permanently disconnect from Russia’s power grid tomorrow.



Russia can no longer use energy as a tool of blackmail.



This is a victory for freedom and European unity.