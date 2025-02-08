Прем'єр Литви: від’єднання від енергосистеми РФ зміцнює нашу енергетичну безпеку

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас висловив переконання, що від’єднання трьох країн Балтії від енергосистеми РФ зміцнює енергетичну безпеку та забезпечує стабільність.

Про це литовський прем’єр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Палуцкаса, "сильніше і стійкіше енергетичне майбутнє тепер у наших руках".

"Сьогодні вранці Литва разом із Латвією та Естонією зробила великий крок до енергетичної незалежності, відключившись від електромережі, яка контролюється Росією. Цей крок зміцнює нашу енергетичну безпеку, поглиблює інтеграцію з Європою і забезпечує стабільні та надійні поставки електроенергії", – підкреслив він.

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Як відомо, 8 лютого Естонія, Латвія та Литва офіційно від’єдналися від енергосистеми Росії.

Нагадаємо, ще у липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працювали у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.