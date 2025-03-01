Axios: Трампа рассердило, что Зеленский прибыл не в костюме

Одним из факторов, который накануне разозлил Дональда Трампа на его встрече с Владимиром Зеленским, стало то, что президент Украины прибыл на встречу не в костюме.

Об этом изданию Axios сообщили два источника из непосредственного окружения президента Трампа, пишет "Европейская правда".

Советники Трампа неоднократно говорили команде Зеленского, что для президента Украины было бы более уважительно отказаться от одежды в стиле милитари во время визита в Белый дом.

Зеленский прибыл в Белый дом в более официальном черном наряде с национальным гербом Украины, но без костюма.

"Он сегодня так принарядился", – отметил Трамп, когда пожал руку Зеленскому на входе в Западное крыло Белого дома.

Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского в Белом доме фото: АР

Владимир Зеленский не носит костюм с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как-то президент Польши Анджей Дуда пожелал, чтобы Зеленский приехал на один из саммитов "в костюме", что символизировало бы завершение войны в Украине.

В Овальном кабинете в пятницу один из репортеров спросил Зеленского, почему он не надел костюм на встречу в офисе "самого высокого уровня" Соединенных Штатов.

"Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм?" – спросил журналист.

"У вас какие-то проблемы?" – сказал в ответ Зеленский.

"Многие американцы имеют проблемы с теми, кто не уважает дресс-код Овального кабинета", – ответил журналист.

После этого Зеленский заявил, что наденет костюм после того, как закончится российско-украинская война.

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