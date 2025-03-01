Україна засудила "вибори" в окупованій Росією Абхазії

Офіційний Київ засудив організацію "виборів" в окупованій Росією грузинській Абхазії та заявив про підтримку Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднило МЗС України.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Україна не визнає так звані "президентські вибори" в Абхазії, що перебуває під російською окупацією.

"Ми завжди будемо підтримувати територіальну цілісність і суверенітет Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів", – заявили в МЗС.

У Тбілісі назвали "вибори" в Абхазії грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності Грузії, повідомляє "Новости Грузия".

У заяві наголосили, що будь-який процес волевиявлення в умовах російської окупації є незаконним.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав, що так звана "бордеризація" на межі з окупованими Росією регіонами Грузії і підконтрольною Тбілісі територією створила системну практику порушень прав людини.

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