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Україна засудила "вибори" в окупованій Росією Абхазії

Новини — Субота, 1 березня 2025, 19:16 — Марія Ємець

Офіційний Київ засудив організацію "виборів" в окупованій Росією грузинській Абхазії та заявив про підтримку Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднило МЗС України.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Україна не визнає так звані "президентські вибори" в Абхазії, що перебуває під російською окупацією. 

"Ми завжди будемо підтримувати територіальну цілісність і суверенітет Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів", – заявили в МЗС.

У Тбілісі назвали "вибори" в Абхазії  грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності Грузії, повідомляє "Новости Грузия". 

У заяві наголосили, що будь-який процес волевиявлення в умовах російської окупації є незаконним.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав, що так звана "бордеризація" на межі з окупованими Росією регіонами Грузії і підконтрольною Тбілісі територією створила системну практику порушень прав людини.

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Грузія МЗС
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