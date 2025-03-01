Украина осудила "выборы" в оккупированной Россией Абхазии

Официальный Киев осудил организацию "выборов" в оккупированной Россией грузинской Абхазии и заявил о поддержке Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовало МИД Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Украина не признает так называемые "президентские выборы" в Абхазии, находящейся под российской оккупацией.

"Мы всегда будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ", – заявили в МИД.

В Тбилиси назвали "выборы" в Абхазии грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии, сообщает "Новости Грузия".

В заявлении подчеркнули, что любой процесс волеизъявления в условиях российской оккупации является незаконным.

Напомним, Европейский суд по правам человека признал, что так называемая "бордеризация " на границе с оккупированными Россией регионами Грузии и подконтрольной Тбилиси территорией создала системную практику нарушений прав человека.

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