У Берліні пройшла велелюдна акція солідарності з Україною

Сотні людей в неділю вийшли до Бранденбурзьких воріт у Берліні на знак солідарності з Україною на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном та Києвом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

За попередніми оцінками поліції, в акції взяли участь кілька сотень людей, тоді як організатори говорили про тисячі.

Derzeit findet am Brandenburger Tor #b0903 eine Kundgebung von @VitscheBerlin und @campact in Solidarität für die Ukraine und für den Frieden Europas statt. pic.twitter.com/67FBgjEZIJ – streichphotography 📷 (@streichphotoSTR) March 9, 2025

Демонстрація відбулася на тлі катастрофічної зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Білому домі 28 лютого та призупинення американської допомоги Україні.

Посольство США розташоване поруч з Бранденбурзькими воротами, а посольство Росії – приблизно за 240 метрів на схід від американського.

Вечірній мітинг був організований спільно організацією Campact і асоціацією солідарності з Україною "Віче".

Демонстранти тримали плакати з гаслами "Зупиніть Путіна" і "Ні миру під окупацією". Деякі несли українські прапори.

Серед промовців були Катаріна Дрьоге, парламентська лідерка "Зелених", та Родеріх Кізеветтер, експерт з питань зовнішньої політики консервативного ХДС.

Кізеветтер підкреслив, що "жодна армія в світі не є такою сильною, як українська", і закликав продовжувати підтримувати українські сили.

Цього тижня у Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України і США. Вони пройдуть після того, як Трамп у неділю заявив, що Україна може "не вижити" навіть за підтримки США.

Агентство Reuters повідомляло, що американські посадовці планують використати зустріч в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.