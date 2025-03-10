В Берлине прошла многолюдная акция солидарности с Украиной

Сотни людей вышли к Бранденбургским воротам в Берлине в воскресенье в знак солидарности с Украиной на фоне обострения напряжения в отношениях между Вашингтоном тв Киевом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

По предварительным оценкам полиции, в акции приняли участие несколько сотен человек, тогда как организаторы говорили о тысячах.

Derzeit findet am Brandenburger Tor #b0903 eine Kundgebung von @VitscheBerlin und @campact in Solidarität für die Ukraine und für den Frieden Europas statt. pic.twitter.com/67FBgjEZIJ – streichphotography 📷 (@streichphotoSTR) March 9, 2025

Демонстрация состоялась на фоне катастрофической встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме и приостановления американской помощи Украине.

Посольство США расположено рядом с Бранденбургскими воротами, а посольство России – примерно в 240 метрах к востоку от американского.

Вечерний митинг был организован совместно организацией Campact и ассоциацией солидарности с Украиной "Вече".

Демонстранты держали плакаты с лозунгами "Остановите Путина" и "Нет миру под оккупацией". Некоторые несли украинские флаги.

Среди выступающих были Катарина Дреге, парламентский лидер "Зеленых", и Родерих Кизеветтер, эксперт по вопросам внешней политики консервативного ХДС.

Кизеветтер подчеркнул, что "ни одна армия в мире не является такой сильной, как украинская", и призвал продолжать поддерживать украинские силы.

На этой неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями Украины и США. Они пройдут после того, как Трамп в воскресенье заявил, что Украина может "не выжить" даже при поддержке США.

Агентство Reuters сообщало, что американские чиновники планируют использовать встречу в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.