CNN: делегация США встретится на этой неделе в Саудовской Аравии и с россиянами

США на этой неделе встретятся в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с российскими – встречи пройдут отдельно.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с планами, пишет "Европейская правда",

"На этой неделе в Саудовской Аравии состоятся отдельные встречи высокопоставленных чиновников администрации Трампа с российскими и украинскими чиновниками", – передает телеканал, ссылаясь на неназванного собеседника.

Источник отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах. Также не известно, в каком городе должна состояться встреча между чиновниками США и РФ.

Американско-украинские переговоры в Саудовской Аравии состоятся в Джидде. Они пройдут в то время, когда обе страны работают над укреплением своих отношений после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля.

По данным издания Times, Британия консультирует Украину перед переговорами с США, чтобы избежать новой катастрофической ссоры.

Агентство Reuters сообщало, что американские чиновники планируют использовать встречу в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.

По данным издания FT, Киев намерен предложить на переговорах в Саудовской Аравии частичное прекращение огня с Россией – речь идет об остановке дальнобойных ударов и боевых действий в Черном море.