В России говорят, что не планируют встречаться с делегацией США на этой неделе

В Министерстве иностранных дел России опровергли информацию, которая появилась в СМИ, о планах провести встречу с делегацией США в Саудовской Аравии на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует "Коммерсант".

По ее словам, новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.

"Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало", – сказала Захарова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США на этой неделе встретятся в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с российскими.

Американско-украинские переговоры в Саудовской Аравии состоятся в Джидде. Они пройдут в то время, когда обе страны работают над укреплением своих отношений после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля.

По данным издания Times, Британия консультирует Украину перед переговорами с США, чтобы избежать новой катастрофической ссоры.

Агентство Reuters сообщало, что американские чиновники планируют использовать встречу в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.