Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал территориальную целостность Боснии на фоне напряженности, которая возникла в результате приговора о тюремном заключении президента Республики Сербской Милорада Додика.

Об этом он заявил в понедельник, 10 марта, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Рютте заявил, что НАТО не допустит возникновения вакуума безопасности, и неуважение к мирному соглашению и конституции Боснии является "неприемлемым".

Как отметило агентство, генсек НАТО имел в виду Дейтонское мирное соглашение, положившее конец войне 1992-95 годов, в которой погибло 100 тысяч человек.

"Мы не позволим поставить под угрозу с трудом достигнутый мир. Эта страна смотрит на вас троих. Сделайте так, чтобы страна гордилась этим президентством, и решите эту проблему", – заявил Рютте после встречи с трехсторонним председательством Боснии и призвал трех его членов "взять на себя ответственность".

В конце февраля в Боснии суд приговорил Милорада Додика, президента Республики Сербской и пророссийского националиста, к году заключения и запретил ему занимать политические должности в течение шести лет.

Додик отверг приговор, а на следующий день региональный парламент Республики Сербской принял закон, запрещающий присутствие национальной полиции и судебной власти на своей территории.

Додик также мгновенно отверг решение Конституционного суда, заявив, что суд не является "законным", поскольку в нем не хватает судей – боснийских сербов, которых не смог избрать региональный парламент Республики Сербской.

8 марта конституционный суд Боснии и Герцеговины временно приостановил действие сепаратистских законов, принятых парламентом Республики Сербской и подписанных Додиком.

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