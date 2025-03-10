У Франції хочуть спростити відкриття барів у селах, аби утримати там людей

До парламенту Франції внесли законопроєкт, який полегшить відкриття барів в селах, де таких закладів немає, з метою покращення соціального життя в сільській місцевості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Французький депутат-центрист Гійом Касбарян ініціював законопроєкт про повернення кафе і барів у віддалені сільські райони, стверджуючи, що це відновить соціальні зв'язки, стимулюватиме місцеву економіку та створить робочі місця.

Його законопроєкт передбачає, що власники кафе в селах із населенням менше 3500 жителів зможуть отримати дозвіл на відкриття бару, де подають напої з вмістом алкоголю від 18%, за спрощеною процедурою.

Наразі для відкриття такого закладу в невеликих населених пунктах Франції потрібно чекати остаточного закриття іншого закладу з такою ліцензією, що може тривати довгий час навіть після його фактичного припинення роботи.

Противники законопроєкту Касбаряна побоюються зростання споживання алкоголю в селах, де є менше можливостей лікувати алкогольну залежність. А прихильники кажуть, що ініціатива дозволить вивести мешканців сіл з ізоляції, а міцні алкогольні напої й так доступні в супермаркетах.

Якщо у 1960 році у Франції налічувалося близько 200 тисяч кафе і барів, то до 2015-го – близько 36 тисяч, причому більшість закладів закрилися в сільській місцевості.

Нагадаємо, минулого року сейм Литви ухвалив поправки до Закону про контроль над алкоголем, які пом'якшують обмеження на продаж та рекламу алкогольних напоїв.