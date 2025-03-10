Во Франции хотят упростить открытие баров в селах, чтобы удержать там людей

В парламент Франции внесли законопроект, который облегчит открытие баров в селах, где таких заведений нет, с целью улучшения социальной жизни в сельской местности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Французский депутат-центрист Гийом Касбарян инициировал законопроект о возвращении кафе и баров в отдаленные сельские районы, утверждая, что это восстановит социальные связи, будет стимулировать местную экономику и создаст рабочие места.

Его законопроект предусматривает, что владельцы кафе в селах с населением менее 3500 жителей смогут получить разрешение на открытие бара, где подают напитки с содержанием алкоголя от 18%, по упрощенной процедуре.

Сейчас для открытия такого заведения в небольших населенных пунктах Франции нужно ждать окончательного закрытия другого заведения с такой лицензией, что может длиться долгое время даже после его фактического прекращения работы.

Противники законопроекта Касбаряна опасаются роста потребления алкоголя в селах, где есть меньше возможностей лечить алкогольную зависимость. А сторонники говорят, что инициатива позволит вывести жителей сел из изоляции, а крепкие алкогольные напитки и так доступны в супермаркетах.

Если в 1960 году во Франции насчитывалось около 200 тысяч кафе и баров, то к 2015-му – около 36 тысяч, причем большинство заведений закрылись в сельской местности.

Напомним, в прошлом году сейм Литвы принял поправки к Закону о контроле над алкоголем, которые смягчают ограничения на продажу и рекламу алкогольных напитков.