У Литві кажуть, що Європа повинна повернути борг США і збільшити витрати на оборону

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що для Європи настав час повернути борг Сполученим Штатам і подбати про власну оборону.

Про це вона заявила в інтерв’ю американському ЗМІ, цитує литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

На думку Шакалієне, неправильно, що США так багато витрачають на оборону, а отже і на безпеку НАТО, в той час як Європа, найбагатший і найстабільніший регіон світу, не вкладає стільки ж, хоча загроза знаходиться "на нашому порозі".

"Як і з кожним боргом, приходить час його сплати. Тому цей момент виплати цього боргу болючий, неприємний, але ми повинні це зробити", – сказала вона.

За її словами, її колеги були шоковані заявами представників адміністрації Дональда Трампа під час їхніх візитів до Європи, які викликали побоювання щодо відходу США від безпеки континенту.

Однак, протягом наступних кількох днів європейські країни почали оголошувати про наміри збільшити фінансування своєї оборони.

Вона акцентувала, що будь-які заяви про 2%, які будуть витрачені на оборону, є "надлишковими, нерелевантними, неадекватними".

Коментуючи нещодавні слова Трампа щодо намірів не захищати країни НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону, Шакалієне назвала це "болючим, але виправданим підходом, до якого кожен повинен долучитися".

Минулого тижня саміт ЄС підтримав ідею глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо масштабних оборонних інвестицій.

10-11 березня міністри фінансів ЄС обговорять фінансування оборони коштом нових спільних запозичень, наявних фондів ЄС і посилення ролі Європейського інвестиційного банку.

10 березня писали, що за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI, за останні чотири роки більша частина імпорту озброєнь європейськими країнами НАТО припадала на США, що підкреслює їхню залежність у період послаблення трансатлантичних відносин.

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