В Литве говорят, что Европа должна вернуть долг США и увеличить расходы на оборону

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что для Европы пришло время вернуть долг Соединенным Штатам и позаботиться о собственной обороне.

Об этом она заявила в интервью американскому СМИ, цитирует литовский общественный вещатель LRT, передает "Европейская правда".

По мнению Шакалиене, неправильно, что США так много тратят на оборону, а следовательно и на безопасность НАТО, в то время как Европа, самый богатый и стабильный регион мира, не вкладывает столько же, хотя угроза находится "на нашем пороге".

"Как и с каждым долгом, приходит время его уплаты. Поэтому этот момент выплаты этого долга болезненный, неприятный, но мы должны это сделать", – сказала она.

По ее словам, ее коллеги были шокированы заявлениями представителей администрации Дональда Трампа во время их визитов в Европу, которые вызвали опасения относительно отхода США от безопасности континента.

Однако, в течение следующих нескольких дней европейские страны начали объявлять о намерениях увеличить финансирование своей обороны.

Она акцентировала, что любые заявления о 2%, которые будут потрачены на оборону, являются "избыточными, нерелевантными, неадекватными".

Комментируя недавние слова Трампа о намерениях не защищать страны НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону, Шакалиене назвала это "болезненным, но оправданным подходом, к которому каждый должен присоединиться".

На прошлой неделе саммит ЕС поддержал идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно масштабных оборонных инвестиций.

10-11 марта министры финансов ЕС обсудят финансирование обороны за счет новых совместных заимствований, существующих фондов ЕС и усиление роли Европейского инвестиционного банка.

10 марта писали, что по данным Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, за последние четыре года большая часть импорта вооружений европейскими странами НАТО приходилась на США, что подчеркивает их зависимость в период ослабления трансатлантических отношений.

Читайте также: "Да" перевооружению Европы, "почти да" помощи Украине: о чем договорился оборонный саммит ЕС.