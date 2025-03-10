У Британії підтвердили порятунок 37 людей із суден, що зіткнулись у морі

Із суден, що зіткнулися та спалахнули біля берегів Британії, врятували усіх 37 членів екіпажу, лише одна людина госпіталізована.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами BBC i Sky News.

За останніми повідомленнями, у лікарні перебуває одна людина з екіпажів суден, що зіткнулися вранці біля берегів Британії, а решта 36 "у безпеці". Про це заявив місцевий депутат Грем Стюарт.

Спершу повідомляли, що з обох суден евакуювали 32 осіб.

Довкола місця аварії встановили 5-мильний периметр безпеки на воді та у повітрі. Потенційно його ще можуть розширити до 10 миль.

Американська логістична фірма Crowley – оператор постраждалого MV Stena Immaculate – підтвердила, що судно перевозило авіаційне пальне і внаслідок аварії воно потрапило в море. Масштаби екологічного лиха поки невідомі.

Команда інспекторів починає з’ясовувати обставини аварії, проте усе розслідування може зайняти багато місяців.

Нагадаємо, вранці 10 березня неподалік берегів Британії у Північному морі зіткнулись та спалахнули нафтовий танкер під прапором США і вантажне судно під прапором Португалії.

До місця подій скерували кілька рятувальних шлюпок, а також рятувальний вертоліт і літак берегової охорони.





