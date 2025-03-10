В Британии подтвердили спасение 37 человек с судов, столкнувшихся в море

С судов, которые столкнулись и вспыхнули у берегов Британии, спасли всех 37 членов экипажа, только один человек госпитализирован.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам BBC i Sky News.

По последним сообщениям, в больнице находится один человек из экипажей судов, столкнувшихся утром у берегов Великобритании, а остальные 36 "в безопасности". Об этом заявил местный депутат Грэм Стюарт.

Сначала сообщалось, что с обоих судов эвакуировали 32 человека.

Вокруг места аварии установили 5-мильный периметр безопасности на воде и в воздухе. Потенциально его еще могут расширить до 10 миль.

Американская логистическая фирма Crowley – оператор пострадавшего MV Stena Immaculate – подтвердила, что судно перевозило авиационное топливо и в результате аварии оно попало в море. Масштабы экологического бедствия пока неизвестны.

Команда инспекторов начинает выяснять обстоятельства аварии, однако все расследование может занять много месяцев.

Напомним, утром 10 марта недалеко от берегов Британии в Северном море столкнулись и вспыхнули нефтяной танкер под флагом США и грузовое судно под флагом Португалии.

К месту событий направили несколько спасательных шлюпок, а также спасательный вертолет и самолет береговой охраны.