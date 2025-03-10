Зіткнення суден у Північному морі: постраждали 32 людини, ніхто не загинув
У результаті зіткнення танкера та контейнеровоза біля берегів Англії у Північному морі вранці 10 березня постраждали 32 людини, їх усіх доправили на берег.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
За словами Мартіна Боєрса, керівника порту Грімсбі, куди евакуювали постраждалих, усього після аварії із суден забрали 32 людей.
"Я знаю, що всі вони були живі", – запевнив Боєрс, зазначивши, що евакуйованих відправили до лікарень. Наразі невідомо, яких поранень вони могли зазнати.
Уранці в понеділок зіткнулись нафтовий танкер під прапором США і вантажне судно під прапором Португалії. Після зіткнення на обох суднах спалахнула пожежа.
До місця події в Північному морі скерували кілька рятувальних шлюпок, а також рятувальний вертоліт і літак берегової охорони.
Наразі достеменно невідомо, що могло стати причиною аварії.
Нагадаємо, у січні у Гамбурзі 11 людей постраждали внаслідок зіткнення пасажирського порома і вантажного судна на річці Ельба.