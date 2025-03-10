Президент Чехії: треба готуватись до сценарію, коли ми залишимось наодинці

Чеський президент Петр Павел вважає, що пріоритетом для Праги має бути тісний союз зі США і НАТО, але водночас країна має бута готові до сценарію, в якому Європа залишиться наодинці.

Про це він сказав журналістам у понеділок, 10 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Павел наголосив, що Чехія з огляду на "зміну позицій США з низки важливих питань" повинна насамперед приділяти більше уваги власним можливостям – як у самій країні, так і в Євросоюзі.

"Нашою перевагою буде продовження роботи в тісному альянсі зі США і підтримання функціонуючого трансатлантичного зв'язку", – вважає чеський президент.

"З іншого боку, ми повинні бути готові до сценарію, коли ми залишимося наодинці, як ЄС або частина Європи. У такому випадку ми готові дуже інтенсивно працювати з країнами-однодумцями, щоб зберегти всі необхідні навички для забезпечення нашої оборони", – додав він.

Нова адміністрація США неодноразово заявляла, що планує скоротити військову присутність у Європі, а європейські члени НАТО повинні більше витрачати на оборону.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI, за останні чотири роки більша частина імпорту озброєнь європейськими країнами НАТО припадала на США, що підкреслює їхню залежність у період послаблення трансатлантичних відносин.

Дедалі хаотичніша геополітична ситуація змусить Європу взяти на себе більший тягар оборони, причому витрати на неї, найімовірніше, значно зростуть.

Минулого тижня саміт ЄС підтримав ідею глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо масштабних оборонних інвестицій.

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