Президент Чехии: надо готовиться к сценарию, когда мы останемся наедине

Чешский президент Петр Павел считает, что приоритетом для Праги должен быть тесный союз с США и НАТО, но в то же время страна должна быть готова к сценарию, в котором Европа останется в одиночестве.

Об этом он сказал журналистам в понедельник, 10 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Павел подчеркнул, что Чехия, учитывая "изменение позиций США по ряду важных вопросов" должна прежде всего уделять больше внимания собственным возможностям – как в самой стране, так и в Евросоюзе.

"Нашим преимуществом будет продолжение работы в тесном альянсе с США и поддержание функционирующей трансатлантической связи", – считает чешский президент.

"С другой стороны, мы должны быть готовы к сценарию, когда мы останемся наедине, как ЕС или часть Европы. В таком случае мы готовы очень интенсивно работать со странами-единомышленниками, чтобы сохранить все необходимые навыки для обеспечения нашей обороны", – добавил он.

Новая администрация США неоднократно заявляла, что планирует сократить военное присутствие в Европе, а европейские члены НАТО должны больше тратить на оборону.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, за последние четыре года большая часть импорта вооружений европейскими странами НАТО приходилась на США, что подчеркивает их зависимость в период ослабления трансатлантических отношений.

Все более хаотичная геополитическая ситуация заставит Европу взять на себя большее бремя обороны, причем расходы на нее, скорее всего, значительно возрастут.

На прошлой неделе саммит ЕС поддержал идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о масштабных оборонных инвестициях.

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