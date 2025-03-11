Німецькі "Зелені" висунули свій план забезпечення масштабного фінансування оборони

Німецькі "Зелені" висунули зустрічну пропозицію майбутній коаліції щодо вивільнення сотень мільярдів євро для фінансування оборони Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

"Зелені" представили план, який передбачає посилення обмежень ще до того, як будуть застосовані боргові ліміти. Партія відкинула пропозицію консерваторів і соціал-демократів як спосіб фінансування "передвиборчих подарунків".

План натякає на можливість домовленості з майбутньою коаліцією та підтримки політики майбутнього канцлера Фрідріха Мерца.

Підтримка Зелених "необхідна" для ухвалення пакету фінансування, який вимагає внесення змін до конституції Німеччини.

Раніше в понеділок партія відкинула плани Мерца щодо збільшення витрат на оборону та інфраструктуру в їх нинішньому вигляді.

Натомість "Зелені" запропонували підвищити поріг для звільнення оборонних витрат від боргових правил до 1,5% валового внутрішнього продукту, порівняно з 1% у плані Мерца.

Це означає, що більше витрат на оборону буде частиною регулярного бюджету, і в ньому залишиться менше місця для інших проєктів.

План є частиною переговорів на високому рівні, які прокладуть шлях до нового уряду.

Мерц, який прагне стати наступником канцлера Олафа Шольца, перебуває під сильним тиском часу, оскільки він намагається проштовхнути законодавство до кінця наступного тижня за нинішнього складу парламенту.

4 березня ХДС/ХСС та СДПН домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури. Вони погодилися домагатися послаблення боргового гальма Німеччини, аби полегшити фінансування оборонного сектора.