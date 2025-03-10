Німецькі "Зелені" виступили проти плану ХДС із мільярдних інвестицій в оборону

Німецька Партія зелених відхилила запропонований консервативним блоком ХДС/ХСС пакет заходів, який дозволив би залучити мільярди євро інвестицій в оборону та інфраструктуру за рахунок боргів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

На пресконференції в понеділок співголова німецьких "Зелених" Франциска Брантнер заявила, що її партія не буде сприяти роздачі новим урядом "передвиборчих подарунків".

Вона розкритикувала рішення блоку ХДС/ХСС, а також Соціал-демократичної партії, яка погодила ініціативу про інвестиції, не включати "Зелених" до обговорення та проігнорувати їхні пріоритети, зокрема боротьбу зі зміною клімату.

Водночас співлідерка "Зелених" сказала, що там готові до подальших переговорів із майбутньою коаліцією і запропонують власне законодавство стосовно збільшення оборонних витрат за рахунок боргу.

Блок ХДС/ХСС, який очолює імовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц, і соціал-демократи планують зустрітися з колегами з Партії зелених у Берліні пізніше в понеділок.

Нагадаємо, 4 березня ХДС/ХСС та СДПН домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури. Вони погодилися домагатися послаблення боргового гальма Німеччини, аби полегшити фінансування оборонного сектора.

Партії домовились, що усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень. Крім того, має бути створений спеціальний інфраструктурний фонд загальним обсягом 500 мільярдів протягом 10 років, з якого також отримають вигоду федеральні землі.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.