Сотни студентов заблокировали здание государственной телерадиокомпании Сербии

Несколько сотен протестующих в понедельник вечером заблокировали здание сербского государственного телерадиовещателя РТС в Белграде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Slobodna Evropa.

Блокирование помещений РТС в сербской столице было вызвано вопросом, который журналист задал президенту Александару Вучичу. Журналист использовал термин "орда", чтобы описать студентов, которые протестовали в Сербии после обвала навеса на обновленном вокзале в городе Новый Сад, в результате чего погибли 15 человек.

Во время блокировки митингующие позволили только выйти сотрудникам, но не позволили никому заходить в здание. Студенты заявили, что их блокада продлится 22 часа.

Министерство внутренних дел сообщило о кратковременных столкновениях между протестующими и полицией, во время которых один полицейский был ранен. В МВД заявили, что правоохранительные органы не будут вмешиваться в действия протестующих, если не будет силового вторжения.

Также протестующие заблокировали здание радиотелевидения Воеводины (RTV) в Новом Саде.

Студенты университетов Сербии почти ежедневно выходят на митинги, которые начались после обвала навеса на железнодорожной станции.

Протестующие требуют от властей опубликовать документы, касающиеся обвала навеса вокзала, привлечь к ответственности виновных, снять обвинения со студентов, участвующих в протестах, и увеличить бюджет на высшее образование.

Протесты превратились в самую большую угрозу десятилетнему удержанию власти президентом Александаром Вучичем, поскольку многие сербы обвиняют в трагедии коррупцию в правительстве.

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