Міністерка оборони Литви: домовлятись з Росією треба з "пістолетом на столі"

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне на тлі намагань Дональда Трампа врегулювати війну в Україні заявила, що переговорах з Росією потрібен "жорсткий і суворий" підхід.

Про це вона сказала в інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".

У відповідь на запитання, чи можна довіряти Владіміру Путіну, Шакалієне відповіла: "Ви жартуєте? Після того, що було зроблено з моєю сім'єю Росією протягом багатьох поколінь, я не думаю, що ви знайдете хоч одного литовця, який міг би довіряти Владіміру Путіну".

Говорячи про тактику переговорів, якої потрібно дотримуватись з РФ, Шакалієне сказала, що може спрацювати лише жорстка дипломатія.

"На мою думку, єдиною ефективною дипломатією з Росією було те, що сказав Аль Капоне: єдині хороші переговори – це коли у вас є пістолет на столі. Тож, напевно, саме така дипломатія спрацює з Росією", – попередила Шакалієне.

За її словами, Росія ніколи не дотримувалася домовленостей, і "наша єдина надія полягає в тому, що жорсткий і суворий підхід президента Дональда Трампа може бути єдиним запобіжником, який триматиме Путіна під контролем".

Вона підкреслила, що якщо Росія порушить режим припинення вогню, "відповідь має бути негайною і жорстокою".

Шакалієне також заявила, що для Європи настав час повернути борг Сполученим Штатам і подбати про власну оборону.

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