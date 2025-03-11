Министр обороны Литвы: договариваться с Россией надо с "пистолетом на столе"

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене на фоне попыток Дональда Трампа урегулировать войну в Украине заявила, что в переговорах с Россией нужен "жесткий и строгий" подход.

Об этом она сказала в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

В ответ на вопрос, можно ли доверять Владимиру Путину, Шакалиене ответила: "Вы шутите? После того, что было сделано с моей семьей Россией в течение многих поколений, я не думаю, что вы найдете хоть одного литовца, который мог бы доверять Владимиру Путину".

Говоря о тактике переговоров, которой нужно придерживаться с РФ, Шакалиене сказала, что может сработать только жесткая дипломатия.

"По моему мнению, единственной эффективной дипломатией с Россией было то, что сказал Аль Капоне: единственные хорошие переговоры – это когда у вас есть пистолет на столе. Поэтому, наверное, именно такая дипломатия сработает с Россией", – предупредила Шакалиене.

По ее словам, Россия никогда не придерживалась договоренностей, и "наша единственная надежда заключается в том, что жесткий и строгий подход президента Дональда Трампа может быть единственным предохранителем, который будет держать Путина под контролем".

Она подчеркнула, что если Россия нарушит режим прекращения огня, "ответ должен быть немедленным и жестоким".

Шакалиене также заявила, что для Европы пришло время вернуть долг Соединенным Штатам и позаботиться о собственной обороне.

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