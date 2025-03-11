У Саудівській Аравії починаються переговори делегацій України та США

У місті Джидда в Саудівській Аравії починаються перемовини між делегаціями України та США щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в МЗС України.

У повідомленні відомства в Telegram опубліковано відео, на якому українська делегація, включно з главою ОПУ Андрієм Єрмаком, його заступником Павлом Палісою, главою МЗС Андрієм Сибігою та главою Міноборони Рустемом Умєровим, заходить до переговорної зали.

"У Джидді, Саудівська Аравія, розпочинається зустріч української та американської делегацій", – сказано у повідомленні.

Доповнено: Згодом глава ОПУ Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram фото з зали, де за переговорним столом сидять радник з нацбезпеки Трампа Майк Волц та держсекретар Марко Рубіо.

В МЗС України раніше зазначали, що перемовини України і США у Саудівській Аравії стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у понеділок, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

За даними ЗМІ, Україна запропонує США план тимчасового припинення вогню в повітрі та на морі, а також ударів по обʼєктах енергетичної та цивільної інфраструктури.