В Саудовской Аравии начинаются переговоры делегаций Украины и США

В городе Джидда в Саудовской Аравии начинаются переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в МИД Украины.

В сообщении ведомства в Telegram опубликовано видео, на котором украинская делегация, включая главу ОПУ Андрея Ермака, его заместителя Павла Палису, главу МИД Андрея Сибигу и главу Минобороны Рустема Умерова, заходит в переговорный зал.

"В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций", – сказано в сообщении.

Дополнено: Впоследствии глава ОПУ Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram фото из зала, где за переговорным столом сидят советник по нацбезопасности Трампа Майк Уолц и госсекретарь Марко Рубио.

В МИД Украины ранее отмечали, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

По данным СМИ, Украина предложит США план временного прекращения огня в воздухе и на море, а также ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.