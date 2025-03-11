Рубіо не виключив, що може неформально поспілкуватись із Зеленським

Держсекретар США Марко Рубіо не виключив можливості неформального спілкування з президентом України Володимиром Зеленським у Саудівській Аравії.

Його заяву наводить пресслужба Держдепу США, інформує "Європейська правда".

Коментуючи можливість зустрічі з Зеленським у Джидді, Рубіо сказав, що український президент не є частиною перемовин делегації України і США.

На уточнювальне запитання, чи можливе неформальне спілкування із Зеленським, Рубіо відповів: "Потенційно. Як я вже сказав, найімовірніше, він (Зеленський – Ред.) спілкуватиметься з президентом (Дональдом Трампом – Ред.) безпосередньо. Але це можливо".

В МЗС України раніше зазначали, що перемовини України і США у Саудівській Аравії стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у понеділок, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

За даними ЗМІ, Україна запропонує США план тимчасового припинення вогню в повітрі та на морі, а також ударів по обʼєктах енергетичної та цивільної інфраструктури.