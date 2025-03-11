Рубио не исключил, что может неформально пообщаться с Зеленским

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможности неформального общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии.

Его заявление приводит пресс-служба Госдепа США, информирует "Европейская правда".

Комментируя возможность встречи с Зеленским в Джидде, Рубио сказал, что украинский президент не является частью переговоров делегации Украины и США.

На уточняющий вопрос, возможно ли неформальное общение с Зеленским, Рубио ответил: "Потенциально. Как я уже сказал, скорее всего, он (Зеленский – Ред.) будет общаться с президентом (Дональдом Трампом – Ред.) напрямую. Но это возможно".

В МИД Украины ранее отмечали, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

По данным СМИ, Украина предложит США план временного прекращения огня в воздухе и на море, а также ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.