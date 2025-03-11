Міністр оборони Нідерландів: Україна не має іти на угоду, яка призведе до міжвоєнного періоду

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна і її президент Володимир Зеленський не мають погоджуватись на угоду з врегулювання розв’язаною РФ війни, яка може занурити країну у міжвоєнний період.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить The Guardian.

Брекельманс підкреслив, що Зеленський має вести переговори з позиції сили.

"Президент Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до якогось міжвоєнного періоду, коли на горизонті постійно маячитиме агресія", – підкреслив нідерландський міністр.

Він також додав, що кремлівський правитель Владімір Путін "дуже чітко дав зрозуміти, що Україна не є його кінцевою зупинкою в його поході до імперського минулого".

"Він продовжуватиме свої агресивні, загарбницькі зусилля, спрямовані на збільшення впливу і території Російської імперії на шляху до своєї мрії про відновлення " русского мира", або "російського світу". Це мрія для Путіна, і це кошмар для решти Європи", – зазначив Брекельманс.

За його словами, зараз "настав час дати Путіну прокинутися і зрозуміти, що його мрії не відповідають дійсності".

"Якою б жорстокою не стала ця війна, українців не можна змусити замовкнути. Їх можна примусити до покори. Українці воюють на передовій нашої свободи та безпеки проти російської тиранії та агресії. Це лінія фронту свободи і безпеки Європи", – резюмував Брекельманс.

У місті Джидда в Саудівській Аравії у вівторок почалися перемовини між делегаціями України та США щодо врегулювання російсько-української війни.

В МЗС України раніше зазначали, що перемовини України і США у Саудівській Аравії стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у понеділок, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.