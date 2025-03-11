У Франції порахували ймовірних жертв спеки літа 2024 року

Екстремальна спека влітку 2024 року могла посприяти передчасній смерті близько 3700 французів, переважно людей поважного віку.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Агентство громадського здоров’я Франції опублікувало свої оцінки щодо смертей, яким посприяли екстремально високі температури літа 2024 року.

Як вважають, спека стала вагомим фактором у смертях 3700 осіб, з яких три чверті – люди віком понад 75 років. На цю вікову групу припадає і більше половини екстрених госпіталізацій на тлі спеки, та 24% звернень на "гарячу лінію" за швидкою консультацією.

Підсумки літа 2024 року виявилися менш смертельними, ніж у 2023 році, коли, як вважають, екстремальні температури посприяли смерті 5167 осіб.

Загалом у Європі жертвами спеки того літа стали понад 47 тисяч осіб.

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