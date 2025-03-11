Во Франции посчитали вероятных жертв жары лета 2024 года

Экстремальная жара летом 2024 года могла поспособствовать преждевременной смерти около 3700 французов, преимущественно людей почтенного возраста.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Агентство общественного здоровья Франции опубликовало свои оценки по смертям, которым поспособствовали экстремально высокие температуры лета 2024 года.

Как считают, жара стала весомым фактором в смертях 3700 человек, из которых три четверти – люди старше 75 лет. На эту возрастную группу приходится также больше половины экстренных госпитализаций на фоне жары и 24% обращений на "горячую линию" за консультацией.

Итоги лета 2024 года оказались менее смертельными, чем в 2023 году, когда, как считают, экстремальные температуры поспособствовали смерти 5167 человек.

Всего в Европе жертвами жары тем летом стали более 47 тысяч человек.

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