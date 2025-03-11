У Стармера кажуть, що поки немає жодних доказів "нечесної гри" під час зіткнення кораблів

У Британії заявили, що наразі не було виявлено жодних доказів злочинних дій під час зіткнення кораблів у понеділок, 10 березня.

Про це сказав прессекретар прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера у вівторок, 11 березня, під час спілкування із журналістами, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Прессекретар Стармера заявив, що наразі не виявлено жодних доказів злочинних дій під час зіткнення кораблів, яке сталося напередодні біля узбережжя північно-східної Англії.

"Я розумію, що наразі немає жодних припущень щодо нечесної гри", – запевнив він.

Нагадаємо, вранці 10 березня неподалік берегів Британії у Північному морі зіткнулись нафтовий танкер під прапором США і вантажне судно під прапором Португалії.

До місця подій скерували кілька рятувальних шлюпок, а також рятувальний вертоліт і літак берегової охорони.

Авіаційне пальне з танкера внаслідок аварії потрапило в море. Масштаби екологічного лиха поки невідомі.

11 березня інформували, що один з моряків із судна-учасника аварії біля берегів Британії вважається зниклим безвісти.