У Стармера говорят, что пока нет доказательств "нечестной игры" во время столкновения кораблей

В Британии заявили, что пока не было обнаружено никаких доказательств преступных действий во время столкновения кораблей в понедельник, 10 марта.

Об этом сказал пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера во вторник, 11 марта, во время общения с журналистами, передает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Стармера заявил, что пока не обнаружено никаких доказательств преступных действий во время столкновения кораблей, которое произошло накануне у побережья северо-восточной Англии.

"Я понимаю, что пока нет никаких предположений относительно нечестной игры", – заверил он.

Напомним, утром 10 марта недалеко от берегов Британии в Северном море столкнулись нефтяной танкер под флагом США и грузовое судно под флагом Португалии.

К месту событий направили несколько спасательных шлюпок, а также спасательный вертолет и самолет береговой охраны.

Авиационное топливо с танкера в результате аварии попало в море. Масштабы экологического бедствия пока неизвестны.

11 марта информировали, что один из моряков с судна-участника аварии у берегов Британии считается пропавшим без вести.