Румунів попередили про ймовірність "брудного дощу" через пил із Сахари

Румунію накриває хмара дрібного пилу з Сахари, внаслідок чого на території країни можливі "брудні дощі".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24, про це попередили у Національному метеорологічному агентстві.

З 11 березня на територію Румунії прийшли повітряні маси з дрібними часточками пилу із Сахари, що вплине на якість повітря і може спричинити відчутний дискомфорт для людей, які мають певні проблеми з органами дихання.

Також присутність пилу може призвести до "брудних дощів" у районах, де будуть опади.

Ці повітряні маси будуть залишатися над територією Румунії орієнтовно до кінця суботи.

За прогнозами, пил цього тижня буде присутній у повітрі також над Балканами, Адріатичним морем та Італією.

Минулого року у квітні на півдні та сході Румунії у багатьох місцях випав брудний дощ з високою концентрацією пустельного пилу, а столицю Греції через пил із Сахари накрила помаранчева імла.

У південних областях України тоді також повідомляли про "брудні дощі" через пил із Сахари.