Румын предупредили о вероятности "грязного дождя" из-за пыли из Сахары

Румынию накрывает облако мелкой пыли из Сахары, в результате чего на территории страны возможны "грязные дожди".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, об этом предупредили в Национальном метеорологическом агентстве.

С 11 марта на территорию Румынии пришли воздушные массы с мелкими частицами пыли из Сахары, что повлияет на качество воздуха и может вызвать ощутимый дискомфорт для людей, которые имеют проблемы с органами дыхания.

Также присутствие пыли может привести к "грязным дождям" в районах, где будут осадки.

Эти воздушные массы будут оставаться над территорией Румынии ориентировочно до конца субботы.

По прогнозам, пыль на этой неделе будет присутствовать в воздухе также над Балканами, Адриатическим морем и Италией.

В прошлом году в апреле на юге и востоке Румынии во многих местах выпал грязный дождь с высокой концентрацией пустынной пыли, а столицу Греции из-за пыли из Сахары накрыла оранжевая мгла.

В южных областях Украины тогда также сообщали о "грязных дождях" из-за пыли из Сахары.