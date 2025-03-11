У США сподіваються на "фантастичні новини" після перемовин з Україною

У США дуже оптимістично налаштовані у рамках зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє "Європейська правда".

Брюс заявила, що це дуже хвилюючий день, який "може багато значити для всіх людей в усьому світі".

За її словами, можуть з'явитися "фантастичні новини для людства".

"Тому ми дуже оптимістично налаштовані, і я знаю, що секретар (державний секретар США Марко Рубіо, – Ред.) теж, тому що ми знаємо, що стоїть на кону", – додала речниця Держдепу США.

В МЗС України раніше зазначали, що перемовини України і США у Саудівській Аравії стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.

Рубіо заявив у понеділок, 10 березня, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

За даними ЗМІ, Україна запропонує США план тимчасового припинення вогню в повітрі та на морі, а також ударів по обʼєктах енергетичної та цивільної інфраструктури.