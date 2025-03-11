В США надеются на "фантастические новости" после переговоров с Украиной

В США очень оптимистично настроены в рамках встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает "Европейская правда".

Брюс заявила, что это очень волнующий день, который "может много значить для всех людей во всем мире".

По ее словам, могут появиться "фантастические новости для человечества".

"Поэтому мы очень оптимистично настроены, и я знаю, что секретарь (государственный секретарь США Марко Рубио, – Ред.) тоже, потому что мы знаем, что стоит на кону", – добавила пресс-секретарь Госдепа США.

В МИД Украины ранее отмечали, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.

Рубио заявил в понедельник, 10 марта, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

По данным СМИ, Украина предложит США план временного прекращения огня в воздухе и на море, а также ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.