ЄС привітав домовленості України та США у Саудівській Аравії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала результат українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії та підтвердила готовність ЄС до подальших "мирних переговорів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Х.

Фон дер Ляєн відзначила, що Київ і Вашингтон погодили пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідувальною інформацією та допомоги у сфері безпеки з боку США.

"Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України. Тепер м'яч на полі Росії", – додала вона.

За словами глави Єврокомісії, ЄС і партнери готові відіграти "свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах".

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всєї лінії фронту".

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.