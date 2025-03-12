Стармер назвав "визначним проривом" перемовини Україна-США у Джидді

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав підсумки переговорів делегацій України і США, які проходили напередодні у Саудівській Аравії.

Про це йдеться в заяві Стармера, опублікованій в його Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи підсумки переговорів, британський прем’єр привітав президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського "з цим визначним проривом".

"Це важливий момент для миру в Україні, і тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб якнайшвидше досягти тривалого і надійного миру", – підкреслив він.

Стармер додав, що тепер "м’яч на російській стороні поля", і що тепер РФ також повинна погодитися на припинення вогню і припинення бойових дій.

"Цієї суботи я скликаю лідерів, щоб обговорити наступні кроки. Ми готові допомогти покласти край цій війні у справедливий і постійний спосіб, який дозволить Україні насолоджуватися своєю свободою", – резюмував він.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всієї лінії фронту".

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.