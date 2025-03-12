Стармер назвал "выдающимся прорывом" переговоры Украина-США в Джидде

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал итоги переговоров делегаций Украины и США, которые проходили накануне в Саудовской Аравии.

Об этом говорится в заявлении Стармера, опубликованном в его Х, сообщает "Европейская правда".

Комментируя итоги переговоров, британский премьер поздравил президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского "с этим выдающимся прорывом".

"Это важный момент для мира в Украине, и теперь нам всем нужно удвоить наши усилия, чтобы как можно быстрее достичь длительного и надежного мира", – подчеркнул он.

Стармер добавил, что теперь "мяч на российской стороне поля", и что теперь РФ также должна согласиться на прекращение огня и прекращение боевых действий.

"В эту субботу я созываю лидеров, чтобы обсудить следующие шаги. Мы готовы помочь положить конец этой войне справедливым и постоянным способом, который позволит Украине наслаждаться своей свободой", – резюмировал он.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине и надеются на ее согласие.