Reuters: несподіване повернення Столтенберга перевернуло норвезьку політику

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг – один з найвпізнаваніших діячів Норвегії на міжнародній арені – відразу ж вплинув на національну політику, повернувшись в норвезький уряд після десятирічного керівництва альянсом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства Reuters.

Лейбористська партія Столтенберга набрала додаткові 10 пунктів в опитуваннях громадської думки протягом декількох днів після його призначення на посаду міністра фінансів 4 лютого. Це означає, що вона може перемогти на виборах у вересні, що було немислимою перспективою лише кілька тижнів тому.

65-річний уродженець Осло Столтенберг був прем'єр-міністром Норвегії у 2000-2001 та 2005-2013 роках. Він каже, що не прагне знову зайняти прем'єрську посаду, яку зараз обіймає його близький друг і соратник Йонас Гар Стьоре.

Норвезькі ЗМІ охрестили його повернення "Столтенбеком".

"Я дійсно думаю, що існує ефект Столтенберга. Причина, чому він такий популярний і шанований зараз, ймовірно, полягає в тому, як він впорався з терористичними атаками в 2011 році, коли він був прем'єр-міністром", – прокоментував сказав Йоханнес Берг, керівник національної програми з вивчення виборів в Інституті соціальних досліджень в Осло.

Столтенберг очолив націю в скорботі після того, як ультраправий фанатик Андерс Брейвік вбив 77 людей в результаті подвійних нападів в Осло і Утойї – найгірших актів насильства в Норвегії з часів Другої світової війни.

Берг також відзначив лідерство Столтенберга в НАТО під час війни в Україні та першого терміну Дональда Трампа на посаді президента США.

Призначення Столтенберга міністром фінансів приголомшило країну, оскільки та тлі відходу з поста генсека НАТО він заявляв, що не повернеться в політику. Лейбористи, які були в захваті, публікували в соціальних мережах такі реакції, як "Татко вдома!" і "Єнс, ми можемо!", а також свої фотографії з ним.

Повернення Столтенберга збіглося з виходом з уряду наприкінці січня євроскептичної Партії центру, яка обмежувала поле для маневру лейбористів.

Якщо лейбористи переможуть на виборах у вересні, це був би рідкісний у світі приклад переобрання діючого непопулістського уряду.

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