Reuters: неожиданное возвращение Столтенберга перевернуло норвежскую политику

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг – один из самых узнаваемых деятелей Норвегии на международной арене – сразу же повлиял на национальную политику, вернувшись в норвежское правительство после десятилетнего руководства альянсом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

Лейбористская партия Столтенберга набрала дополнительные 10 пунктов в опросах общественного мнения в течение нескольких дней после его назначения на должность министра финансов 4 февраля. Это означает, что она может победить на выборах в сентябре, что было немыслимой перспективой всего несколько недель назад.

65-летний уроженец Осло Столтенберг был премьер-министром Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 годах. Он говорит, что не стремится снова занять премьерский пост, который сейчас занимает его близкий друг и соратник Йонас Гар Стьоре.

Норвежские СМИ окрестили его возвращение "Столтенбеком".

"Я действительно думаю, что существует эффект Столтенберга. Причина, почему он так популярен и уважаем сейчас, вероятно, заключается в том, как он справился с террористическими атаками в 2011 году, когда он был премьер-министром", – прокомментировал сказал Йоханнес Берг, руководитель национальной программы по изучению выборов в Институте социальных исследований в Осло.

Столтенберг возглавил нацию в скорби после того, как ультраправый фанатик Андерс Брейвик убил 77 человек в результате двойных нападений в Осло и Утойе – худших актов насилия в Норвегии со времен Второй мировой войны.

Берг также отметил лидерство Столтенберга в НАТО во время войны в Украине и первого срока Дональда Трампа на посту президента США.

Назначение Столтенберга министром финансов ошеломило страну, поскольку на фоне ухода с поста генсека НАТО он заявлял, что не вернется в политику. Лейбористы, которые были в восторге, публиковали в социальных сетях такие реакции, как "Папочка дома!" и "Йенс, мы можем!", а также свои фотографии с ним.

Возвращение Столтенберга совпало с выходом из правительства в конце января евроскептической Партии центра, которая ограничивала поле для маневра лейбористов.

Если лейбористы победят на выборах в сентябре, это был бы редкий в мире пример переизбрания действующего непопулистского правительства.

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