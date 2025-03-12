У парламенті Франції розглянуть резолюцію, яка закликає арештувати росактиви

У Національних зборах Франції у середу, 12 березня, розглянуть проєкт резолюції, в якій закликають арештувати заморожені російські активи.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

В проєкті резолюції закликають ЄС, НАТО та "інші союзні країни" "продовжувати і збільшувати свою політичну, економічну і військову підтримку України" перед обличчям російської агресії.

У ньому також міститься низка пунктів, які напевно стануть предметом дебатів, включно з питанням про вступ України до ЄС, присутністю французьких солдатів на українській землі в разі укладення мирної угоди, а також імпортом російського газу країнами ЄС, який резолюція закликає припинити.

Але особливо гостро постала тема російських активів. У нинішньому вигляді в резолюції пропонують "використати заморожені російські активи…негайно для підтримки українського опору і відновлення України".

В одній з поправок до резолюції навіть пропонують використати росактиви для "зміцнення обороноздатності Європи".

Ці позиції суперечать думці уряду Франції, який офіційно виступає проти конфіскації російських активів.

Проти конфіскації російських активів виступають ультраліві з "Нескореної Франції" і ультраправі з "Національного об’єднання".

Водночас неформальна лідерка ультраправих Марін Ле Пен заявила, що у будь-якому випадку не голосуватиме за пропозицію про ухвалення резолюції.

"Я не голосуватиму за будь-який текст, у якому є зобов'язання…підтримати вступ України до Європейського Союзу", – сказала вона.

Нагадаємо, ідею про необхідність "використати росактиви прямо зараз" підтримав і президент Фінляндії Александер Стубб.

Нещодавно десятки європейських депутатів закликали Бельгію конфіскувати російські активи, заморожені під її юрисдикцією.

Більше про поточну ситуацію навколо санкцій та росактивів читайте у матеріалі Тетяни Висоцької з Брюсселя: "Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС"