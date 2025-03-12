В парламенте Франции рассмотрят резолюцию, призывающую арестовать росактивы

В Национальном собрании Франции в среду, 12 ноября, рассмотрят проект резолюции, в которой призывают арестовать замороженные российские активы.

Об этом сообщает Le Figaro, информирует "Европейская правда".

В проекте резолюции призывают ЕС, НАТО и "другие союзные страны" "продолжать и увеличивать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины" перед лицом "российской агрессии".

В нем также содержится ряд пунктов, которые наверняка станут предметом дебатов, включая вопрос о вступлении Украины в ЕС, присутствие французских солдат на украинской земле в случае заключения мирного соглашения, а также импорт российского газа странами ЕС, который резолюция призывает "прекратить".

Но особенно остро встала тема российских активов. В нынешнем виде в резолюции предлагают "использовать замороженные российские активы...немедленно для поддержки украинского сопротивления и восстановления Украины".

В одной из поправок к резолюции даже предлагают использовать росактивы для "укрепления обороноспособности Европы".

Эти позиции противоречат мнению правительства Франции, которое официально выступает против конфискации российских активов.

Против конфискации российских активов выступают ультралевые из "Непокоренной Франции" и ультраправые из "Национального объединения".

В то же время неформальный лидер ультраправых Марин Ле Пен заявила, что в любом случае не будет голосовать за предложение о принятии резолюции.

"Я не буду голосовать за любой текст, в котором есть обязательства...поддержать вступление Украины в Европейский Союз", – сказала она.

Напомним, идею о необходимости "использовать росактивы прямо сейчас" поддержал и президент Финляндии Александер Стубб.

Недавно десятки европейских депутатов призвали Бельгию конфисковать российские активы, замороженные под ее юрисдикцией.

Больше о текущей ситуации вокруг санкций и росактивов читайте в материале Татьяны Высоцкой из Брюсселя: "Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС"