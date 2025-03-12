Розвідка Британії розповіла про наймасованіший удар українськими дронами по РФ

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд удару українськими дронами по Росії в ніч на вівторок, 11 березня, який став наймасованішим за весь час повномасштабної війни.

Огляд опублікований на сторінці британського Міноборони в X, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, під удар українських дронів потрапили кілька російських регіонів, включно з Москвою і прилеглими районами.

Міністерство оборони Росії заявило, що 337 БПЛА було "перехоплено і знищено", зокрема 91 – над Московською областю.

Повідомлялося про пожежі в Москві, а також про тимчасове припинення роботи всіх чотирьох московських аеропортів і припинення залізничного сполучення між Москвою і Домодєдово.

Українські удари дронами вглиб російської території, показують, що перед керівництвом РФ стоїть завдання захисту інфраструктури та стратегічних об'єктів у поєднанні із захистом операцій на лінії фронту, зазначили у відомстві.

"Путін і вище керівництво Росії майже напевно вважають, що здатність України завдавати ударів по Москві…завдає їм значної незручності. Це також підриває уявлення російського керівництва про конфлікт як про локальну операцію, а не війну", – йдеться в огляді.

При цьому у розвідці зауважили, що російські ЗМІ майже не висвітлювали цей удар, що може свідчити про занепокоєння російського керівництва з приводу можливої негативної реакції населення.

У попередньому огляді британської розвідки йшлося про те, що українські сили оборони провели низку контратакувальних дій в районі Покровська Донецької області, водночас у Курській області армія РФ чинить тиск на українські підрозділи.

Раніше британська розвідка повідомляла, що з початку 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні склали вже 90 тисяч військових вбитими і пораненими.