Разведка Британии рассказала о самом массированном ударе украинскими дронами по РФ

Разведка Великобритании посвятила свой обзор удару украинскими дронами по России в ночь на вторник, 11 марта, который стал самым массированным за все время полномасштабной войны.

Обзор опубликован на странице британского Минобороны в X, сообщает "Европейская правда".

Как указано, под удар украинских дронов попали несколько российских регионов, включая Москву и прилегающие районы.

Министерство обороны России заявило, что 337 БПЛА было "перехвачено и уничтожено", в том числе 91 – над Московской областью.

Сообщалось о пожарах в Москве, а также о временном прекращении работы всех четырех московских аэропортов и прекращении железнодорожного сообщения между Москвой и Домодедово.

Украинские удары дронами вглубь российской территории, показывают, что перед руководством РФ стоит задача защиты инфраструктуры и стратегических объектов в сочетании с защитой операций на линии фронта, отметили в ведомстве.

"Путин и высшее руководство России почти наверняка считают, что способность Украины наносить удары по Москве... наносит им значительное неудобство. Это также подрывает представление российского руководства о конфликте как о локальной операции, а не войне", – говорится в обзоре.

При этом в разведке отметили, что российские СМИ почти не освещали этот удар, что может свидетельствовать о беспокойстве российского руководства по поводу возможной негативной реакции населения.

В предыдущем обзоре британской разведки говорилось о том, что украинские силы обороны провели ряд контратакующих действий в районе Покровска Донецкой области, в то же время в Курской области армия РФ оказывает давление на украинские подразделения.

Ранее британская разведка сообщала, что с начала 2025 года потери российской оккупационной армии в Украине составили уже 90 тысяч военных убитыми и ранеными.